РИАМО - 23 янв. За минувшие сутки на дороги Московской области для уборки и обработки противогололедными материалами вывели более 1 тысячи единиц специальной техники, в первую очередь они обрабатывали дороги с высокой интенсивностью движения и опасные участки, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

«За прошедшие сутки более 1 тысячи комбинированных машин обработали более 26 тысяч километров муниципальных и региональных дорог Подмосковья. Порядка 1,4 тысячи единиц техники было на ночном дежурстве. Мониторинг дорожной ситуации ведется в круглосуточном режиме для оперативного реагирования на погодные условия», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

По его словам, в приоритетном порядке обрабатываются и очищаются вылетные магистрали и дороги межмуниципального значения, дороги для обеспечения проезда экстренных служб, автобусного сообщения, подъезды к вокзалам и аэропортам, к социально-значимым местам.

Больше всего региональных дорогах привели в порядок силы Егорьевского РУАД – на территории Егорьевска, Коломны, Воскресенска, Орехово-Зуева, Ликино-Дулева они очистили и обработали свыше 3,2 тысячи километров. Дорожники из Мытищинского РУАД также убрали 2,4 тысячи километров дорог в Королеве, Мытищах, Пушкине, Лобне, Долгопрудном, Щелкове.

По количеству приведенных в порядок дорог муниципального значения лидируют Солнечногорск, где убрали 780 километров, и Коломенский округ — 630 километров.