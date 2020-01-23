РИАМО (БАЛАШИХА) - 23 янв. Именем почетного гражданина Балашихи, участника Великой Отечественной войны и полного кавалера ордена Славы Николая Яганова назвали улицу на территории жилого комплекса «Пехра» в городском округе, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

22 января в церемонии приняли участие представители городского совета депутатов, члены Московской областной общественной организации «Блокадники Ленинграда», участники детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия», семья и друзья ветерана.

«Мы присваиваем улицам фамилии наших героев, чтобы потомки их помнили. Седьмого января Николаю Яганову исполнилось бы 100 лет. На доме установлена памятная табличка, ее открытие мы приурочили к 75-летию Великой Победы», – сказал председатель городского совета депутатов Геннадий Попов.

Он добавил, что решение о названии улицы в честь почетного гражданина Балашихи было принято в 2019 году на 74 заседании городского совета депутатов.

Председатель Московской областной общественной организации «Блокадники Ленинграда» Галина Клюкина рассказала, что они много лет пытались назвать улицу в честь Николая Яганова.

«Он не только храбро воевал, но и многое сделал для сохранения памяти о павших воинах. В 1973 году по его инициативе на площади Славы в Балашихе открыли памятник погибшим в Великой Отечественной войне. В семидесятые годы было очень трудно открыть памятник в городе, на землях которого не велось боевых действий», – пояснила Клюкина.

К портрету Николая Яганова, установленном на доме №11, участники церемонии возложили цветы.

Николай Яганов родился в селе Пехра-Покровское, которое сегодня включено в Балашихинский округ. В военные годы он участвовал в прорыве блокады Ленинграда, в освобождении Нарвы, Выборга, Эстонии и Латвии от немецко-фашистских захватчиков, после чего служил в армейской разведке и выполнял операции по захвату противника в плен.