РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 23 янв. Домодедовский хоккеист Никита Рыжов в составе национальной сборной стал чемпионом юношеских Олимпийских игр, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

Юношеские Олимпийские игры проходили с 9 по 22 января 2020 года в швейцарском городе Лозанна.

«Впервые в истории Россия – чемпион юношеских Олимпийских игр в общекомандном зачете! В последний день соревнований в Швейцарии наша молодежка одержала победу над командой США в финальном хоккейном матче. Встреча завершилась со счетом 4:0. Под номером 18 играл Никита Рыжов из Домодедова», – говорится в сообщении.