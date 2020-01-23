РИАМО - 23 янв. В 2019 году, по сравнению с 2018 годом, количество погибших в ДТП в Подмосковье сократилось на 11%, большую роль в этом сыграл специальный социальный проект, сообщил журналистам замначальника полиции - начальник УГИБДД ГУ МВД РФ по Московской области Виктор Кузнецов.

«В 2019 году зарегистрировано 5,8 тысячи аварий, в которых 841 человек погиб, и 6,8 тысячи человек получили травмы различной степени тяжести. По сравнению с 2018 годом число пострадавших сократилось на 3%, количество погибших — на 11%. Что очень важно - практически на 100 человек меньше погибло за один год», - сказал Кузнецов.

Важную роль в достижении таких результатов сыграло проведение социального проекта, направленного на привлечение внимания населения к основным рискам на дорогах.

«Социальный проект состоял из трех раундов. Мы ставили задачу не просто донести значимую информацию, но и сформировать у них (водителей – ред.) поведенческий стереотип безопасного участия в дорожном движении», - добавил Кузнецов.

Первый раунд проекта получил название «Маленький пассажир - большая ответственность» и был направлен на популяризацию использования детских автокресел. Раунд проходил с 1 июня по 1 сентября. До начала раунда общественники проверили почти 40 тысяч автомобилей, в каждом 10-м случае ребенок перевозился с нарушением. После окончания раунда было проверено почти 50 тысяч автомобилей, при этом количество нарушений сократилось практически в два раза.

По словам Кузнецова, первый раунд дал свои плоды - количество детей, погибших в автомобильных авариях в 2019 году, сократилось на 40% по сравнению с 2018 годом.

«С участием детей-пассажиров произошло 258 аварий, ровно столько же было в 2018 году. Но если в 2018 году аварии унесли жизни 15 детей, то по окончании акции смертность сократилась на 40%», - подчеркнул Кузнецов.

Второй раунд программы длился месяц - с 1 октября по 1 ноября. За это время была проделана большая работа по информированию водителей о важности соблюдения правил выбора режима скорости.

«Проведение раунда реально способствовало по итогу прошлого года сокращению всех показателей дорожной аварийности по причине превышения скорости. Число происшествий снизилось на 1%, количество погибших - на 9%», - отметил Кузнецов.

Заключительный раунд был направлен на популяризацию использования ремней безопасности как водителями, так и пассажирами. Опрос, проводимый в ходе раунда, показал, что практически 80% опрошенных считают обязательным пристегиваться ремнями безопасности.

Также Кузнецов анонсировал новый социальный проект по безопасности дорожного движения, который будет проходить на территории Московской области в 2020 году. В этот раз проект будет состоять уже из четырех раундов.

Первый раунд проекта начнется уже в феврале. Он также будет направлен на популяризацию детских автокресел. Это будет самый длинный раунд проекта - он закончится в апреле.

«Мы должны быть уверены, что на летних каникулах все дети поедут в детских автокреслах, а их родители не будут нарушать правила дорожного движения», - заключил Кузнецов.