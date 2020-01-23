РИАМО (БАЛАШИХА) - 23 янв. Более 270 мероприятий было проведено в 2019 году в Балашихе совместно с депутатами городского округа в рамках реализации национальных проектов, региональных и местных программ, а также наказов жителей, сообщил «РИАМО в Балашихе» депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.

Он в ходе заседания фракции «Единая Россия» совета депутатов Балашихи 22 января рассказал об итогах своей работы в избирательном округе в 2019 году и задачах на текущий период.

«В 2019 году совместно с депутатами Балашихи проведено 273 мероприятия по контролю за реализацией национальных проектов, региональных и местных программ, наказов жителей. Всего в адресный перечень национальных проектов по Московской области включено 537 объектов, в Балашихе таких объектов 24. В 2020 году предлагается продолжить данную работу, отдельное внимание уделить поддержке людей старшего возраста, в частности, по реализации в муниципальных образованиях программы губернатора «Активное долголетие в Подмосковье», – сказал Ефимов.

Он предложил городским депутатам в феврале провести совместные отчеты перед жителями Балашихи о проделанной работе за 2019 год.

Также в ходе заседания его участники обсудили послание президента РФ и подготовку к чествованию ветеранов Балашихи в связи 75-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.