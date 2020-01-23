РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 23 янв. Школьникам Подольска расскажут исторические факты о блокадном Ленинграде в ходе классных часов, посвященных 76-й годовщине полного освобождения Ленинграда, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«В Подольске пройдут классные часы, посвященные 76-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В ходе уроков мужества учащиеся всех общеобразовательных учреждений вспомнят исторические факты, примут участие в викторинах, а также увидят отрывки из военных фильмов. Подобные классные часы способствуют воспитанию патриотизма у учащихся, а также прививают любовь к героической истории Отечества», – говорится в сообщении.

76-летие полного снятия блокады Ленинграда будет отмечаться 27 января. Блокада города на Неве продолжалась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Ленинград стал символом мужества, противостоящего бесчеловечности фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны.