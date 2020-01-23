РИАМО - 23 янв. В Подмосковье продолжится работа по наведению порядка на вылетных магистралях, для этого будет внедрено специальное приложение, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

В прошлом году по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева стартовала программа комплексного благоустройства территорий, прилегающих к автомагистралям, идущим от МКАД в Московскую область.

«Помимо тех работ, которые мы проводили в прошлом году и продолжим в 2020-м, планируем внедрить приложение для автоматизации содержания вылетных магистралей», – сказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

В приложении будет карта всех территорий вдоль вылетных магистралей, на старте – не более пяти тестовых участков. На них будут отмечаться проблемные места – мусор, не окрашенные заборы, разрушенный тротуар. Сотрудники ОМС получат сигнал, что есть проблема, а затем решат ее в указанные в приложении сроки.

Все проблемы планируется разделить на срочные и несрочные. В 2020 году приложение запустят в тестовом режиме и сначала оно будет доступно только для сотрудников. В будущем планируется сделать его доступным для любого человека.