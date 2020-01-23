РИАМО (КОРОЛЕВ) – 23 янв. Около 100 человек ликвидируют последствия снегопада в Королеве в четверг, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

В Москве и Подмосковье в ночь на четверг выпал долгожданный снег.

«В уборке снега в городе задействовано 98 человек и 37 единиц техники, в том числе 15 снегоуборочных», – говорится в сообщении.

В четверг в Королеве ожидается небольшой снег, температура воздуха днем может опуститься до минус 6 градусов. Атмосферное давление в середине дня составит 743 миллиметра ртутного столба.

Ранее ГУ МЧС РФ по столице объявило в Московском регионе экстренное предупреждение из-за усиления ветра и гололедицы.