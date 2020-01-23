РИАМО - 23 янв. В рамках акции «Дерево добра» в прошлом году москвичи оформили благотворительную подписку более чем на 10 тысяч экземпляров печатных изданий, а жители Подмосковья – около 3 тысяч подписок, говорится в сообщении пресс-службы АО «Почта России».

«Акция «Дерево добра», в рамках которой каждый желающий может подарить благотворительную подписку, оформив ее в любом почтовом отделении или на сайте, объединила клиентов «Почты России» по всей стране», – говорится в сообщении.

Человек сам выбирает, кому оформить подписку. Это может быть многодетная семья, детские дома и приюты, дома ветеранов, дома для одиноких, престарелых, инвалидов. Также можно подписать на издания вузы, библиотеки, школы.

Например, для детей в основном оформляют подписку на развивающие издания, для старшего поколения – ежедневную новостную периодику, журналы и газеты по теме здоровья, садоводства, спорта, а также сканворды и другие тематические издания.

С подписными изданиями клиенты могут ознакомиться по каталогу «Почты России», в который на сегодняшний день включены более 3,7 тысячи изданий, а также по подписным каталогам сторонних агентств.

«Почта России» проводит акцию «Дерево добра» с 2015. В 2020 году акция также продолжает свою работу.