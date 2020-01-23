РИАМО - 23 янв. Работа по ремонту пешеходного тоннеля, связывающего противоположные выходы станции метро «Парк Победы» и обеспечивающего выходы к парку Победы на Поклонной горе и Триумфальной арке, началась на Кутузовском проспекте в Москве, говорится в сообщении пресс-службы ГБУ «Гормост».

«Работы проводятся в рамках подготовки к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Обновленный тоннель будет полностью готов к эксплуатации до 25 апреля текущего года», - говорится в сообщении.

Отремонтированный тоннель обеспечит беспрепятственное и комфортное передвижение большого количества москвичей и гостей города на праздновании Дня Победы.

Там уже заменили подвесной потолок площадью почти 1,6 тысячи квадратных метров и установили 136 новых светодиодных светильников. Сейчас идут работы по ремонту системы обогрева ступеней лестничных сходов и замене самих ступеней площадью 370,5 квадратного метра.

В тоннеле скоро начнется переборка облицовки наружной части парапетов площадью 262,5 квадратного метра и стен лестничных сходов площадью 414 квадратных метров. Сейчас переход открыт для пешеходов, но движение по нему ограничено ремонтными работами, которые выполняет ГБУ «Гормост».

На содержании и обслуживании ГБУ «Гормост» находятся 507 пешеходных тоннелей. Учреждение занимается эксплуатацией и ремонтом инженерных сооружений, находящихся в оперативном управлении. Всего на балансе ГБУ «Гормост» более 2 тысяч объектов по всей Москве.