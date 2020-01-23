РИАМО - 23 янв. За 2019 год к бизнес-омбудсмену Московской области поступило 1939 общений, при этом 1485 были направлены в общественные приемные уполномоченного в муниципалитетах области, 398 – поступили напрямую, а 56 перенаправили из аппарата уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей, говорится в сообщении пресс-службы бизнес-омбудсмена Подмосковья.

«Ежегодно количество обращений, поступающих на имя уполномоченного по защите прав предпринимателей, увеличивается. Суммарно за пять лет работы, в период с 2015 по 2019 год, получено 7099 обращений», – сказал уполномоченный по защите прав предпринимателей в Подмосковье Владимир Головнев.

Большая часть обращений приходят в общественные приемные омбудсмена, которых насчитывается 35. Они охватывают 52 городских округа Московской области.

По словам Головнева, основная задача при работе с обращениями – не доводить дело до суда и оказывать помощь предпринимателю в максимально короткий срок.

«От этого зависит продолжение им своей деятельности, а зачастую это важно для сохранения рабочих мест, которыми предприниматель обеспечил граждан. Например, в 2019 году, нам удалось оказать содействие в сохранении более 300 рабочих мест. Нанести «смертельный удар» по делу предпринимателя могут и излишне строгие меры уголовного пресечения, такие, как содержание под стражей. Законодательство предусматривает ограниченное применение данной меры по ряду «экономических статей». Тем не менее, в правоприменительной практике это не всегда реализуется», – отметил Головнев.

Омбудсмен рассказал о случае, когда предпринимателя из Пушкина поместили под стражу по причине нарушения условий ранее избранной меры пресечения — домашнего ареста. После вмешательства омбудсмена бизнесмен, который находился под стражей более двух месяцев, вышел из СИЗО, мера пресечения была заменена на домашний арест.

«Действительно, по закону такое нарушение грозит ужесточением меры. Однако следствием не было принято во внимание, что данный предприниматель, имеющий на иждивении троих малолетних детей, ранее не привлекался к уголовной ответственности и сотрудничал со следствием», – отметил Головнев.

Чаще всего в 2019 году обращения касались деятельности правоохранительных органов — 104 обращения (26,8% от общего числа). Еще порядка 19% (73 обращения) были связаны с административными барьерами. На третьем месте оказались нарушения в сфере государственных и муниципальных закупок – 62 обращения (15,9%). Еще 15,7% (61 обращение) было связано с земельно-имущественными отношениями. Пятое место заняли обращения по вопросам налогов — 28 обращений (7,2%).

Тематика обращений почти не менялась от года к году, но, по сравнению с 2018 годом, в 2019 году снизился процент поступающих обращений, касающихся административных барьеров и налогов.