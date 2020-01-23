РИАМО - 23 янв. Некоторые клиенты «МособлЕИРЦ», которые живут в Звездном городке, Красноармейске, Лобне, Лосино-Петровском, Можайске, Ногинске, Одинцово, Раменском, Сергиевом Посаде, Серпухове, Химках, Электрогорске и Электростали в январе 2020 года получат платежные документы только с расчетами за текущий период, говорится в сообщении пресс-службы «МособлЕИРЦ».

В квитанциях за ЖКУ не будут учтены задолженности или переплаты. Причиной тому стало обновление программного обеспечения и внедрение системы, которая позволит ускорить прохождение платежей и улучшить качество обслуживания клиентов расчетного центра.

«МособлЕИРЦ» приносит извинения плательщикам за доставленные неудобства. Платежные документы за февраль 2020 года будут сформированы в обычном режиме с учетом внесенных оплат, имеющихся задолженностей или переплат по услугам», - говорится в сообщении.

Оплатить ЖКУ можно наличными в отделениях АО «Почта России», ПАО «Сбербанк», ПАО «Возрождение, ПАО «Московский кредитный банк» или через платежные терминалы, установленные в клиентских офисах «МособлЕИРЦ». Кроме того, заплатить коммуналку можно онлайн с помощью платежных терминалов, мобильных приложений и личных кабинетов банков.

Оплата ЖКУ без комиссии доступна в «Едином личном кабинете клиента» на сайте «МособлЕИРЦ».