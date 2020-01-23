РИАМО - 23 янв. В Подмосковье и Москве сохранятся «погодные качели», на погоду в регионе будет влиять серия активных циклонов, температура будет меняться, но по-прежнему продолжит превышать норму, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«В ночь на пятницу, 24 января, местами пройдет небольшой снег. Похолодает в столице до минус 7-5 градусов, по области – до минус 10-5 градусов. Ветер развернется на западный, юго-западный, его скорость составит 5-10 метров в секунду. Днем с приближением очередного циклона начнется потепление. Будут идти осадки: сначала снег, который будет переходить в мокрый снег и дождь, местами ветер будет усиливаться до 15 метров в секунду. Во второй половине дня в Москве уже 1-3 градуса, в Подмосковье – от 0 до плюс 3», — говорится в сообщении.

Небольшие осадки ожидаются 25 января, образуется гололедица. В течение суток в Москве будет 0 – плюс 2 градуса, в области – минус 2 – плюс 3. Порывы ветра достигнут 18 метров в секунду. 26 января также местами пройдут небольшие осадки, ночью сохранятся сильные порывы ветра до 15 метров в секунду. Ночная температура в столице составит минус 1 – плюс 1 градус, в Подмосковье – минус 3 – плюс 2. Днем ветер стихнет, в Москве – 0 – плюс 2 градуса, в области – минус 3 – плюс 2.

Небольшой снег местами пройдет 27 января. Ночью будет минус 7-2 градуса, днем — минус 4 – плюс 1. 28 января температура повысится: ночью будет минус 4 – плюс 1 градус, днем — минус 2 – плюс 3.