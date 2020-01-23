РИАМО - 23 янв. В 2019 году сотрудники столичного главка МВД провели в городе более 1,4 тысячи проверок, в результате которых выявлено свыше 850 нарушений миграционного законодательства, сообщил в четверг начальник ГУ МВД России по Москве, генерал-лейтенант полиции Олег Баранов.

«Сотрудниками ГУ МВД по городу Москве в 2019 году проведено свыше 1,4 тысячи проверок мест временного проживания иностранных граждан, строительных площадок, гостиниц и предприятий сферы услуг. В результате выявлено более 850 нарушений миграционного законодательства», – сказал Баранов.

По его словам, в 76 случая приняли решения об административном выдворении за пределы Российской Федерации, а в 19 случаях – о принудительной депортации.