РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 янв. В поселке Поливаново микрорайона Дубровицы восстановили наружное освещение на дорогах и во дворах после жалобы жителей, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска пожаловалась на интернет-портале «Добродел», что в поселке Поливаново несколько дней отсутствует наружное освещение как на дорогах, так и во дворах. По ее мнению, это создает угрозу жизни и здоровья граждан, так как увеличился риск возникновения ДТП и случайных падений в темноте. Администрация Подольска рассмотрела обращение по вопросу восстановления работы освещения на автомобильной дороге в микрорайоне Дубровицкий.

«Указанная в обращении автомобильная дорога является дорогой местного значения и относится к полномочиям органов местного самоуправления. Действия по восстановлению работы освещения на автомобильной дороге в поселке Поливаново выполнены», – сказал заместитель главы администрации Подольска по дорожно-транспортному комплексу и благоустройству Анатолий Гребенюк.

Освещение восстановили на улице Парковая – 288 метров, Дачная – 450 метров, Лесная – 416 метров, Степная – 157 метров, Земляничный проезд – 293 метра, Лазурная – 62 метра, Солнечная – 442 метра, Цветочная с подъездом – 450 метров, Соловьиная – 420 метров, проезд Полевой – 620 метров, у дома №48 – 96 метров, у дома №49-110 метров на участке 7.