РИАМО - 23 янв. Депутаты Московской областной думы в трех чтениях утвердили соглашение о реализации пилотных проектов по цифровизации городского хозяйства на территориях городских округов Дубна, Ивантеевка и Реутов, передает корреспондент РИАМО.

«Вашему вниманию представлено соглашение о реализации пилотных проектов по цифровизации городского хозяйства на территории муниципальных образований Дубна, Ивантеевка и Реутов между Московской областью, Минстроем РФ и указанными муниципалитетами. <…> Концепция проекта предусматривает три главных цели – повышение конкурентоспособности российских городов, формирование единой системы управления городским хозяйством и создание безопасных и комфортных условий для жизни горожан», - сказал министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Максим Рымар.

По его словам, проект затрагивает мероприятия семи национальных проектов – «Жилье и городская среда», «Цифровая экономика», «Экология», «Безопасные автомобильные дороги», «Здравоохранение», «Образование» и «Предпринимательство». А для выполнение мероприятий этих нацпроектов в Московской области приняты и реализуются девять государственных программ.

«В соответствии с методологическими рекомендациями Минстроя России в Московской области разработан и утвержден паспорт проекта «Умные города Подмосковья», который включает в себя 67 мероприятий, из которых 32 – это ресурсоемкие мероприятия, а еще 35 —операционные мероприятия», - добавил Рымар.