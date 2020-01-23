РИАМО - 23 янв. По итогам 2019 года сотрудники столичного главка МВД России изъяли из незаконного оборота более 680 килограммов наркотических, психотропных средств и их аналогов, пресечено 62 оптовых канала поставки наркотических средств, сообщил в четверг начальник ГУ МВД России по городу Москве, генерал-лейтенант полиции Олег Баранов.

«Всего из незаконного оборота изъято более 680 килограммов наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, сильнодействующих веществ», - сказал Баранов.

По его словам, пресечено 62 оптовых канала поставки наркотических средств и психотропных веществ. Он также попросил сотрудников МВД обратить внимание на распространение никотиносодержащих элементов среди детей.