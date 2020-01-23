РИАМО - 23 янв. Отдел Главного управления записи актов гражданского состояния (ЗАГС) Московской области в Реутове предлагает всем новобрачным до официального заключения брака пройти обучение в специальной школе молодоженов, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа.

«Реутовский отдел ЗАГС пригласил всех желающих пройти обучение в специальной школе молодоженов, первое занятие в которой пройдет 25 января в 15:00 по адресу: Реутов, улица Лесная, 4», – говорится в сообщении.

Сотрудники ЗАГС готовы рассказать будущим новобрачным о том, как пройти путь подготовки к свадьбе максимально безболезненно, а также как правильно подать заявления на бракосочетание.

«Если Вы уже подали заявление в ЗАГС или еще только думаете, как превратить свою сказку в жизнь, то обязательно приходите к нам! Мы ответим на все вопросы тех, кто определился с концепцией свадьбы, но хочет уточнить нюансы и поделиться своими страхами», – говорится в сообщении.

Занятия пройдут на бесплатной основе, однако необходима предварительная запись по телефону: 8(915)482-60-71.