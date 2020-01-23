РИАМО - 23 янв. В Московской области по квоте, которая дает возможность бесплатно сделать экстракорпоральное оплодотворение, жительницам провели свыше 5,7 тысячи процедур в 2019 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Экстракорпоральное оплодотворение дает возможность забеременеть тем женщинам, которые не могут сделать это естественным путем. Ежегодно мы увеличиваем число процедур ЭКО в Подмосковье», - сказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

Она добавила, что такая помощь оказывается бесплатно – в рамках программы ОМС. В 2018 году было проведено 4,8 тысячи процедур, а в прошлом - уже 5,7 тысячи.

Чтобы сделать ЭКО, не нужно ждать месяцами. Время ожидания не превышает 21 день. Для оформления квоты на ЭКО за счет средств ОМС необходимо обратиться в женскую консультацию по месту жительства для проведения предварительного обследования.

Следующим этапом врач акушер-гинеколог, при наличии показаний для проведения процедуры, должен направить на итоговую консультацию к врачу-репродуктологу. Чтобы получить квоту, необходимо иметь при себе паспорт, полис ОМС, СНИЛС, заключение областного специалиста.