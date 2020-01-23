РИАМО (КОРОЛЕВ) - 23 янв. Спортсменки из Королева стали победителями чемпионата ЦФО по боксу, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

Чемпионат и первенство Центрального федерального округа РФ по боксу проходил с 18 по 22 января в городе Конаково Тверской области. В соревновании принимали участие 180 девушек, выступавших в десяти весовых категориях, также принимали участие 50 девочек 13–14 лет в 12 весовых категориях.

«Удачно выступили и завоевали золотые медали в своих весовых категориях спортсменки из Королева: Озода Темирова, Ангелина Цатурян, Мария Шишмарева и Екатерина Бирюкова», – говорится в сообщении.

Серебряную медаль получила Екатерина Степанова.