РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 янв. Конкурс на лучшего снеговика, сделанного своими руками, завершился в библиотеке имени Сергея Есенина, победителей и призеров отметят грамотами и сувенирами 29 января, сообщила директор учреждения Алла Карпенко.

«Замечательный творческий конкурс «Снеговик как представитель новогодней сказки» прошел в стенах нашей библиотеки. Он стартовал в декабре. За это время мы получили более 50 конкурсных снеговиков. Сейчас они выставлены в детском отделе библиотеки. Приходите и полюбуйтесь!» – сказала Карпенко.

Победители и призеры были определены путем зрительского голосования.

«Свои голоса за понравившегося снеговика оставили более 500 читателей. Имена победителей объявим 29 января», – добавила Карпенко.

Творческие работы выполнены из самых необычных материалов. Здесь можно увидеть снеговика из строительной пены, пенопласта, меха, шерсти, пластилина. Есть фигура, сваренная из металла. Рядом с ней соседствует целый букет из снеговиков. Самый большой зимний персонаж достигает порядка 80 сантиметров, а маленький – чуть более 10. Автор самого миниатюрного пластилинового снеговика – воспитанница детского сада, ей 4 года. Начало награждения в 12:00. Вход свободный.