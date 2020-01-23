РИАМО - 23 янв. Десять представителей старшего поколения из Реутова приняли участие в открытой тренировке по катанию на коньках с участием олимпийского чемпиона по хоккею Виктора Шалимова, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа.

«22 января в Ледовом дворце «Арена Мытищи» состоялся бесплатный мастер-класс с олимпийским чемпионом, чемпионом мира, заслуженным мастером спорта СССР, хоккеистом и тренером Виктором Шалимовым. Всего на лед вышли 100 пенсионеров, приехавших со всей Московской области, в том числе 10 представителей старшего поколения, проживающих в Реутове», – отмечается в сообщении.

Возраст самого старшего участника мастер-класса – 86 лет. Мероприятие посетили жители 10 муниципалитетов Подмосковья – Королева, Мытищ, Пушкина, Ивантеевки, Химок, Красногорска, Одинцова, Реутова, Раменского и Дмитрова.

«Добрый день, молодежь! Кто бы что ни говорил, давайте просто вспомним старые добрые времена, когда мы были молодыми и ходили на каток в рамках проведения досуга. Наша задача – развлечься и повеселиться и с хорошим настроением поехать домой», – приводятся в пресс-релизе слова олимпийского чемпиона Виктора Шалимова.

Перед началом катания гостей угостили чаем с пирогами, а для всех желающих провели занятия по изготовлению открыток, брошей, изделий из шерсти. Никто из участников не остался и без памятного подарка.

В Реутове в программе «Активное долголетие» регулярно принимают участие более 500 пенсионеров, получая на безвозмездной основе порядка десяти услуг. Среди наиболее востребованных направлений – курсы компьютерной грамотности, суставная гимнастика, лечебная физкультура, танцы, плавание в бассейне, скандинавская ходьба, посещение экскурсий и киносеансов.

На данный момент в городском округе функционирует два центра для встреч старшего поколения в рамках исполнения программы «Активное долголетие» – на улице Войтовича, 3 и улице Новой, 3. В скором времени начнет работу филиал в южной части города по адресу Юбилейный проспект, 30.