РИАМО - 23 янв. В первой половине 2020 года в центре Москвы планируют сдать в эксплуатацию гостиничный комплекс Hampton by Hilton, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

Комплекс строят по улице Рогожский Вал, владение 12, за счет инвестора.

«В настоящее время на объекте ведутся фасадные работы, внутренняя отделка помещений, монтируются внутренние инженерные сети», — сказал председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Комплекс будет иметь 13 этажей, его площадь — 15 тысяч квадратных метров. Он включает в себя гостиницу на 152 номера и 18 апартаментов. На первом этаже расположатся кафе, магазины, на втором – летняя терраса с уличным кафе и прогулочными зонами. Она будет доступна не только для постояльцев, но и посетителей с улицы. В трехэтажной подземной части откроются сетевой супермаркет, спортивно-оздоровительный центр и паркинг на 78 машин.

Антосенко добавил, что к проверкам гостиницы в Таганском районе привлекаются специалисты Центра экспертиз (ЦЭИИС), которые проводят весь комплекс лабораторно-инструментальных исследований.