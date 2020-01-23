РИАМО - 23 янв. В Подмосковье и Москве до утра 26 января объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы и порывистого ветра, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» - это второй уровень погодной опасности. Он означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение из-за гололедицы в Московском регионе объявлено до 12 часов 25 января. «Желтый» уровень из-за порывистого ветра будет действовать с 9 часов 24 января до 7 часов 26 января.

«Желтый» уровень также объявили почти на всей территории Центрального федерального округа, кроме Костромской области.

В Московском регионе 25 января будет облачно, пройдут небольшие осадки, местами образуется гололедица. Порывы ветра местами достигнут 18 метров в секунду. Температура в течение суток составит 0 – плюс 2 градуса. 26 января будет облачно с прояснениями, местами пройдут небольшие осадки, образуется гололедица. Порывы ветра ночью составят 15 метров в секунду. Ночью будет минус 1 – плюс 1 градус, днем — 0 – плюс 2 градуса.