РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 23 янв. Тротуар и дорогу возле жилого дома в деревне Путилково Красногорска очистили от снега и наледи по просьбе местного жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Пользователь сообщил, что утром в четверг тротуар и проезжая часть возле дома №8 по Братцевской улице в деревне Путилково не были очищены от снега и наледи.

«Сотрудниками администрации Красногорска 23 января проведен осмотр пешеходной дорожки по адресу: деревня Путилково, Братцевская улица, 8. Факт несвоевременной уборки от снега подтвердился. Работы по данному адресу проведены», – сообщил замглавы администрации муниципалитета по транспорту, связи, дорожной деятельности и благоустройству Всеволод Волосевич.

Он добавил, что уборка территории по вышеуказанному адресу от снега и наледи проводится сотрудниками МБУ согласно графику выполнения работ.

«Руководителю МБУ указано на необходимость своевременного выполнения работ по зимней уборке на территории. Благодарим за вашу активную гражданскую позицию и участие в жизни городского округа!» – заключил Волосевич.