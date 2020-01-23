РИАМО - 23 янв. В 2020 году работы по капитальному ремонту проведут в 39 объектах здравоохранения в Московской области, сообщила в четверг на заседании Мособлдумы министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.

«В 2020 году выделено финансирование на сумму 6,8 миллиардов рублей. Комплексный ремонт запланирован на данный момент в 16 поликлиниках, 20 стационарах и трех роддомах. Также сформирована программа по замене 200 лифтов в 85 учреждениях», - сказала Стригункова.

Она уточнила, что в 2019 году отремонтировали более 80 объектов здравоохранения на сумму более чем 2,4 миллиарда рублей.