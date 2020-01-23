РИАМО (МЫТИЩИ) - 23 янв. Учащиеся 9-11 классов школы №6 одержали победу в игре «Что? Где? Когда?» в подмосковных Мытищах, сообщается на сайте администрации городского округа.

22 января в школе №8 городского округа состоялось ежегодное традиционное мероприятие Мытищинского школьного парламента – интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?».

«Ребятам предстояло пройти два тура по 10 вопросов, на обсуждение каждого выделялась минута. Задания были направлены не только на логику, но и знание общешкольных предметов. По итогу игры третье место заняла команда школы №14, второе – ребята из школы №19. Победителями стали учащиеся школы №6, команда стала обладателем переходящего кубка – Золотой совы», – говорится в сообщении.

Игра в 2020 году прошла в 13 раз, это традиционное мероприятие, очень популярное среди школьников Мытищ. В этом году в игре приняли участие 23 команды, каждая из которых состояла из шести учащихся 9-11 классов.

В составе жюри находились: представитель мытищинского управления образования главный эксперт отдела воспитательной работы и дополнительного образования Светлана Снопкова, секретарь и член Молодежного парламента при совете депутатов Елизавета Аверьянова и Павел Жигарлович.