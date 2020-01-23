РИАМО - 23 янв. В 2019 году пресечена деятельность 1480 лидеров и участников организованных преступных групп и преступных сообществ, раскрыто 4,6 тысячи преступлений, совершенных в составе ОПГ, сообщил в четверг начальник ГУ МВД России по городу Москве, генерал-лейтенант полиции Олег Баранов.

«Повышенное внимание уделялось противодействую организованной преступности, включая этническую составляющую. В 2019 году пресечена деятельность 1480 лидеров и участников организованных групп и преступных сообществ. Количество раскрытых преступлений, совершенных ими, составило 4,6 тысячи», - сказал Баранов.

По его словам, в прошедшем году было ликвидировано 33 преступных сообщества, в суд направлены уголовные дела в отношении 173 активных участников преступных формирований.