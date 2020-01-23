РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 янв. Подольское предприятие «Унихимтек» вошло в список авторитетного рейтинга быстрорастущих инновационных технологических компаний в России «ТехУспех», сообщается на сайте администрации горокруга.

«Унихимтек» производит инновационную продукцию на базе разработок Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Предприятие обладает полным циклом производства уплотнительных материалов и изделий от переработки природного графита и выпуска графитовой фольги до автоматизированного производства конечных изделий широкой номенклатуры. Помимо этого, предприятие «Унихимтек» обладает производством огнезащитных и композиционных материалов.

«Группа компаний «Унихимтек» по итогам 2019 года в очередной раз вошла в авторитетный рейтинг российских быстрорастущих инновационных технологических компаний в России «ТехУспех», – говорится в сообщении.

Ежегодный рейтинг «ТехУспех» организован Российской венчурной компанией (РВК) в партнерстве с Ассоциацией инновационных регионов России (АИРР). Критериями рейтинга являются динамика оборотов профильных компаний, темпы роста показателей и инновационность их продукции, оцениваемые экспертным советом.