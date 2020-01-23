РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 янв. В Подольске вывезли 48 кубометров деревьев для вторичной переработки в рамках акции «Подари вторую жизнь своей елке», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В городском округе Подольск проходит ежегодная экологическая акция «Подари вторую жизнь своей елке». Так, сдать новогодние ели на вторичную переработку жители могут по 19 адресам. Акция продлится до 15 февраля 2020 года.

«По состоянию на 22 января 2020 года, в округе было вывезено 48 кубометров деревьев. Ожидается, что в ближайшее время региональный оператор «МСК-НТ» вывезет еще 24 куба. Собранные елки из специализированных пунктов будут напрямую отправлены на вторичную переработку. Основной целью акции является предоставление комфортных условий жителям в обращении с сезонным крупногабаритным мусором, чтобы ели не выкидывались навалом в придомовые контейнерные площадки и в мусоропроводы многоквартирных домов», – говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области, в настоящее время жители региона в рамках второй ежегодной экоакции «Подари вторую жизнь своей елке!» сдали в пункты приема елок более 3 тысяч новогодних деревьев. Это на треть больше, чем в прошлом году за аналогичный период, в 2019 году за время всей экологической акции было собрано более 7,5 тысячи елок.

Кроме поддержания чистоты в городских округах данная акция оказывает содействие по восстановлению зеленого хвойного фонда Подмосковья, щепа после измельчения в специальных дробилках будет использована для компостирования и производства почвогрунтов, применяемых при высадке новых елей в рамках областных акций «Посади свое дерево» и «Лес Победы».