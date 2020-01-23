РИАМО (КОРОЛЕВ) - 23 янв. Лучших студентов и преподавателей наградили в Королеве накануне Дня студента, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

В четверг в Королеве в детской хоровой школе «Подлипки» состоялась торжественная церемония награждения конкурса «Золотое сечение», на которой были вручены награды победителям в 15 номинациях. На церемонии присутствовали первый заместитель главы города Юрий Копцик, ректор Технологического университета Татьяна Старцева, депутаты, руководители градообразующих предприятий, студенты и преподаватели.

«Большая честь бывать на этом конкурсе и вручать награды лучшим из лучших. Технологический университет входит в ТОП-100 лучших вузов России и с каждым годом улучшает свои позиции. Здесь создана благодатная почва для того, чтобы воспитать великих конструкторов и ученых, лучших специалистов в своем деле. Я вас поздравляю и желаю успехов», – сказал Копцик.

Традиция празднования Дня студента и вручения премии «Золотое сечение» в Технологическом университете была заложена в 2008 году и проводится ежегодно. Чтобы стать лауреатами премии, в течение года студенты должны показывать высокие результаты в учебе, творчестве, научной и общественной деятельности, а преподаватели – разрабатывать и внедрять в учебный процесс новые методы и подходы к обучению, повышать свою квалификацию, публиковать научные труды и многое другое. На церемонии были награждены лучшие студенты высшего и среднего профессионального образования, лучшие преподаватели, кафедры и группы как университета, так и его подразделений среднего профессионального образования.

На церемонии студенты показали творческие номера, подготовленные к Татьяниному дню.