РИАМО - 23 янв. Власти Москвы одобрили проект физкультурно-оздоровительного комплекса в районе Строгино, недалеко от парка «Москворецкий», общая площадь объекта составит около 1,5 тысяч квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«Новый проект в Строгине - районного уровня, и имеет все шансы стать центром притяжения в своей локации. Он выполнен достаточно аккуратно – фасады облицованы светлыми панелями, с серыми рифлеными акцентами», — сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

В двухэтажном здании оборудуют залы для индивидуальных тренировок, кабинеты для массажа и кафе. Также здесь будут залы фитнеса и силовой подготовки, медпункт и зона рекреации.

Прилегающую рядом территорию благоустроят, разобьют газоны и посадят цветы, для посетителей построят парковку и выложат плиткой пешеходные дорожки. При этом застройщик приспособит всю территорию для для маломобильных граждан.