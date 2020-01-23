РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 23 янв. Соревнования по выездке на призы конноспортивного клуба «Отрада» состоятся в подмосковном Красногорске 26 января, сообщается на официальном сайте КСК.

«Двадцать шестого января в манеже №1 пройдут Зимние соревнования по выездке на призы КСК «Отрада», – говорится в сообщении.

Начало соревнований в 9:00. Вход для зрителей бесплатный. Предварительную заявку можно подать до 25 января. С положением о соревнованиях можно ознакомиться на официальном сайте КСК «Отрада».

Конноспортивный клуб «Отрада» расположен в поселке Отрадное городского округа Красногорск.