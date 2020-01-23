РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 23 янв. Культурно-досуговый центр «Октябрьский» приглашает юных жителей Люберец 25 января на мастер-класс по вокалу «Песенный калейдоскоп», говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

Мероприятие подготовлено в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье».

«Занятие проведут сотрудники КДЦ «Октябрьский» Светлана Смирнова и Мария Лукина. Они познакомят ребят с распевками, техникой речи и упражнениями на дыхание. Начало мастер-класса в 18:00. Вход свободный 7+», – говорится в сообщении.

Мероприятие пройдет по адресу: поселок Октябрьский, улица Текстильщиков, дом №5А.