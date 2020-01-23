РИАМО - 23 янв. В Московской области в 2020 году введут в эксплуатацию девять детских садов и 36 школ, еще 50 школ построят в 2021 году, сообщил в четверг на заседании Мособлдумы министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев.

«В этом году построим девять детских садов на 1,5 тысячи мест, семь из них — по нацпроекту «Демография». Новые дошкольные образовательные учреждения откроются в городских округах: Красногорск, Балашиха, Ивантеевка, Химки и Домодедово», - сказал Локтев.

Он отметил, что в прошлом году в рамках президентского нацпроекта «Современные школы» было заложено 50 школ, из них 33 объекта построят в 2020 году, а еще 17 планируют ввести в эксплуатацию в 2021 году.

«Всего по госпрограмме на этот год у нас запланирован ввод 36 школ. Это в 2,5 раза больше чем в предыдущем году. Еще 50 школ будет построено в 2021 году», - добавил Локтев.