РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 23 янв. В подмосковных Люберцах водитель маршрута №32 отказался принять оплату по карте и высадил пассажирку, написала жительница в паблике «Люберцы «Подслушано» в соцсети «ВКонтакте».

«22 января ехала от остановки Хлебозавод до остановки МЭЗ, водитель не взял оплату по карте и это не первый раз. Высадил из маршрутки. Номер маршрутки Х323СН», – написала жительница в комментариях.

Она также написала, что по дороге на работу одна из пассажирок автобуса рассказала ей, что этот же водидель у ребенка тоже отказался принимать карту «Стрелка».

Как сообщил «РИАМО в Люберцах» замглавы администрации муниципалитета Родион Грошевик, маршрут №32 «Люберцы – Октябрьский проспект – Быковское шоссе – станция Малаховка (Юг)» внесен в Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории городского округа Люберцы, обслуживается транспортной компанией ООО «Автотранссервис-1» по нерегулируемому тарифу, 11 машинами малого класса.

Копия обращения жительницы была направлена в адрес руководства транспортной компании ООО «Автотранссервис-1» для разбора и принятия мер.

«За грубое поведение с пассажирами и нарушение правил перевозки пассажиров, не предоставлении возможности пассажиру оплатить проезд безналичным способом, водителю Гишияну К.В. объявлен выговор», – сказал Грошевик.

Руководством транспортной компании ООО «Автотранссервис-1» установлен постоянный контроль за работоспособностью оборудования для безналичной оплаты проезда, с водительским составом проведен дополнительный инструктаж о соблюдении правил дорожного движения, правил перевозки пассажиров и оплаты проезда.

По словам Грошевика, в случае возникновения вопросов или выявления нарушений, для более оперативного и действенного принятия мер административного воздействия к недобросовестным водителям, можно обращаться в адрес транспортной компании ООО «Автотранссервис-1» по телефону: 8(495)557-57-27.