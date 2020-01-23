РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 23 янв. Полицейские Подольска совместно с общественниками в ходе акции «Студенческий десант» рассказали учащимся колледжа о специфике службы в полиции, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

Сотрудники УМВД России по Подольску совместно с членом Общественного совета при УМВД Алексеем Лубинским провели акцию «Студенческий десант» для учащихся подольского колледжа. Цель мероприятия – популяризация профессии сотрудника органов внутренних дел, ознакомление на практике с деятельностью различных подразделений полиции, а также агитация молодежи на поступление в вузы МВД России.

«В начале мероприятия правоохранители рассказали студентам о структурных подразделениях органов внутренних дел и о возложенных на них функциях, правах и обязанностях сотрудника, а также о преимуществах службы в полиции. Член Общественного совета при УМВД Алексей Лубинский рассказал о народной дружине, которая взаимодействует с полицией и охраняет общественный порядок, а также познакомил с процедурой вступления граждан в ряды народных дружинников», – говорится в сообщении.

В завершение мероприятия полицейские раздали учащимся информационные листовки с требованиями, необходимыми для поступления на службу в органы внутренних дел. Ученики поблагодарили гостей за познавательную беседу.