РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 23 янв. Управление Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям проверило предприятие в Подольске на наличие карантинной продукции, нарушений не выявлено, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Управление в соответствии с Федеральным законом РФ «О карантине растений» провело мониторинг карантинного фитосанитарного состояния подольского предприятия ООО «ТД Долина овощей». В рамках мониторинга специалистами управления проведен визуальный осмотр складского помещения организации.

«На момент проведения мониторинга на хранении находилось 20 тонн подкарантинной продукции. С целью установления фитосанитарного состояния объекта управлением были отобраны 5 образцов подкарантинной продукции, которые были направлены на проведение лабораторной экспертизы в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский центр карантина растений» (ФГБУ «ВНИИКР»). По результатам проведения лабораторных экспертиз карантинные объекты не выявлены», – говорится в сообщении.

Управлением был составлен акт проведения мониторинга карантинного фитосанитарного состояния о том, что ООО «ТД Долина овощей» свободно от карантинных объектов.