РИАМО - 23 янв. Министерство имущественных отношений Московской области составило план проверок использования областного имущества, закрепленного за учреждениями Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства

«Целевое использование и сохранность областной собственности в 2020 году проверят в 113 учреждениях: 57 учреждениях здравоохранения, 13 учреждениях образования, 37 учреждениях социальной сферы, а также шести учреждениях сфер спорта, строительства и ЖКХ», – говорится в сообщении.

Министр имущественных отношений Московской области Владислав Коган отметил, что сначала проверяются учреждения, имущественный комплекс которых продолжительно не проверялся и объекты значительно удалены друг от друга.

Благодаря проверкам устанавливается на сколько и какое имущество используется эффективно, для того, чтобы обеспечить его сохранность и найти ему лучшее применение, которое принесет пользу жителям области. После выявления невостребованной учреждениями собственности информация о ней заносят в региональную геоинформационную систему, чтобы профильные ведомства могли использовать освободившиеся площади.

«В 2019 году инспекторы министерства имущественных отношений Московской области провели проверки 112 учреждений здравоохранения, за которыми закреплены 1245 зданий и сооружений, а также 222 земельных участка площадью 253 гектара. По результатам выявленных административных правонарушений в бюджет области поступило порядка 450 тысяч рублей», – подытожил Коган.