РИАМО - 23 янв. Врач и телеведущая Елена Малышева прокомментировала ситуацию с новым китайским коронавирусом, передает Газета.ru.

Она опубликовала в Instagram видеозапись беседы с эпидемиологом Владимиром Никифоровым, который рассказал признаки заболевания, среди которых – температура, одышка и кашель. По мнению эксперта, у россиян шанс заразиться крайне мал.

«Угрозы развития эпидемии или пандемии китайской пневмонии в России пока нет», – добавила Малышева.

Коронавирус 2019-nCoV распространился в Китае в конце 2019 года. Вспышка заболевания произошла на рынке города Ухань.

Патоген может привести к летальному исходу из-за воспаления легких и поражения внутренних органов. Число инфицированных в КНР возросло до 617 человек. Несколько случаев заражения отмечены в Таиланде, Гонконге, Макао, Тайване, Южной Корее, Японии и США.

Ранее медики исключили коронавирус у двух госпитализированных в Санкт-Петербурге мужчин.