РИАМО - 23 янв. В нынешнем году в Подмосковье планируется ввести в эксплуатацию почти 90 объектов социальной инфраструктуры, сообщил в четверг на заседании Мособлдумы министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

«В текущему году объем бюджетного ассигнования по госпрограмме составит более 57 миллиардов рублей. Наша задача – обеспечить ввод 88 объектов, 18 объектов здравоохранения, в том числе 13 ФАПов, 50 – образования, восемь объектов спорта и восемь культуры, а также объекты административного назначения», - сказал Локтев.

Он добавил, что в этом году завершится большая реконструкция центральной районной поликлиники со строительством нового корпуса в Одинцовском округе, она сможет принимать до 1,5 тысяч пациентов в смену.

По словам Локтева, что в апреле 2020 года приступят к строительству Московской областной детской больницы в Красногорске. Кроме того, в текущем году завершается проектирование и начнется строительство поликлиники на 600 посещений в смену в микрорайоне Подлипки в Коломенском округе и поликлинического отделения в селе Ромашково в Одинцовском округе.