РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 23 янв. В Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) в Подольске успешно защитили дипломы двое выпускников Тульского государственного университета, сообщается на сайте предприятия.

«Двое выпускников Тульского государственного университета провели защиту дипломных проектов в ЦНИИТОЧМАШ. На защите наряду с преподавателями вуза присутствовали начальники отделов и ведущие инженеры ЦНИИТОЧМАШ, руководившие преддипломной практикой будущих оружейников», – говорится в сообщении.

Иршат Низамутдинов представлял проект «Разработка самозарядного дробового карабина в калибре 23 миллиметра». Дмитрий Юшин защищался по теме «Разработка автоматического штурмового автомата со сменными стволами под патроны 5,45 на 39 миллиметров и 5,56 на 45 миллиметров NATO». Защита обоих дипломных проектов прошла успешно. После окончания вуза студенты уже на предприятиях отрасли приступят к воплощению изложенных идей.

ЦНИИТОЧМАШ также тесно сотрудничает с Московским государственным техническим университетом имени Н.Э. Баумана, Волгоградским государственным техническим университетом, Казанским технологическим университетом, другими высшими и средними специальными учебными заведениями, в которых опорными факультетами и кафедрами являются стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие, информационные системы, радиоаппаратостроение, техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники.

Ежегодно в ЦНИИТОЧМАШ проходят практику около 100 студентов. Они получают возможность проникнуться атмосферой одного из крупнейших научно-исследовательских предприятий российского оборонно-промышленного комплекса, ознакомиться с его деятельностью, дополнить полученные в вузе знания практическими навыками. В свою очередь ведущие сотрудники предприятия читают в вузах лекции по патронному производству и испытаниям стрелкового оружия.