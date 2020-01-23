РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 янв. Современное дополнительное оборудование могут закупить для детской поликлиники №1 Подольска в 2020 году, сообщила «РИАМО в Подольске» главврач учреждения Наталья Мотылева.

В состав поликлиники входят два педиатрических отделения и четыре филиала. В настоящее время она обслуживает около 18 тысяч детей, а в 2020 году ожидается увеличение численности обслуживаемого населения до 20 тысяч человек.

«Министерство здравоохранения Московской области большое значение придает оснащению детских поликлиник оборудованием. В 2019 и 2018 годах мы получили оборудование, в том числе и такое уникальное как электронейромиограф, который сейчас работает в полную силу, а также 2 современных аппарата УЗИ. В 2020 году планируется продолжить закупку оборудования, обновить оборудование для физиотерапии и многое другое», – сказала Мотылева.

Она отметила, что в настоящее время поликлиника достаточно укомплектована и имеет все необходимые кадры и полный набор узких специалистов.

«На каждом из 18 педиатрических участков работает свой педиатр. Но потребность все равно имеется, так как в нашем медучреждении работают молодые доктора, которые уходят в декрет. В текущем году в январе к работе приступила молодой доктор из Саранска, а в 2019 году пришли два участковых педиатра», – пояснила Мотылева.