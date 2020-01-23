РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 23 янв. Старшеклассники из гимназии Люберец познакомились со спецификой службы в органах внутренних дел в ходе акции «Студенческий десант», говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Люберецкое».

В преддверии Дня российского студенчества сотрудники полиции МУ МВД России «Люберецкое» совместно с членом общественного совета при МУ МВД Виктором Абанкиным для старшеклассников гимназии №5 Люберец провели акцию «Студенческий десант».

«Основной целью данного мероприятия было ознакомление со спецификой службы в органах внутренних дел, возможностью профессиональной ориентации и поступления в высшие учебные заведения системы МВД России. В начале встречи перед школьниками выступил Виктор Абанкин, который рассказал ребятам о работе и порядке вступления в ряды добровольной народной дружины горокруга Люберцы», – говорится в сообщении.

Общественник призвал школьников не быть равнодушными к проблемам общества и принимать активное участие в общественной жизни города и защите правопорядка.

Участники акции ознакомились с работой экспертов-криминалистов. Старший эксперт рассказал им о работе специалистов на осмотре места происшествия, выявлении и фиксации следов преступления, разнообразии судебных экспертиз. Полицейский показал процесс дактилоскопирования, перенесения отпечатков пальцев на дактокарту.

Сотрудники отдела по работе с личным составом МУ МВД продемонстрировали юным гостям специальные средства, стоящие на вооружении, и средства индивидуальной защиты.

В заключительной части экскурсии ребята посетили музей, где они увидели экспонаты времен Великой Отечественной войны и узнали об этапах становления Люберецкой милиции, ее первых руководителях, ветеранах органов внутренних дел.