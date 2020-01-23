РИАМО - 23 янв. Электростальский химико-механический завод имени Н. Д. Зелинского стал участником национального проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости», говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

На предприятии состоялось стартовое совещание для сотрудников. Перед ними выступили представители АНО «Федеральный центр компетенций» (ФНЦ), которые подробно рассказали о целях и задачах внедрения мер, направленных на повышение производительности труда.

«Завод имени Зелинского является одним из градообразующих предприятий Электростали, здесь трудится 710 человек. У предприятия огромный потенциал по оптимизации производственных процессов. Завод неслучайно стал одним из первых участников масштабной программы, которую Московская область запустила в рамках национального проекта по повышению производительности труда», – сказал зампредседателя правительства Московской области Вадим Хромов.

Он выразил надежду, что по результатам внедрения программ на пилотном участке предприятие рассмотрит возможности масштабировать полученный опыт и на другие производственные участки.

Завод работает с 1937 года и является одним из первых в стране производителей продукции, которая помогает защитить человека от последствий локальных аварий, техногенных и природных катастроф.

На сегодняшний день завод разрабатывает и производит широкий спектр продукции для охраны здоровья работников промышленных предприятий и защиты людей во время ЧС: противогазы, фильтры, респираторы и другие средства индивидуальной и коллективной защиты.