РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 янв. Сторонники партии «Единая Россия» проинспектировали установку пандуса в Доме ветеранов в Люберцах, пандус установили в конце декабря прошлого года, говорится в сообщении Люберецкого местного отделения партии «Единая Россия».

22 января вместе со сторонниками местного отделения партии Татьяной Ипатовой и Викторией Данилиной руководителем депутатского объединения в Люберцах, ответственным за реализацию партийных проектов в муниципалитете Александром Шлапаком и представителем МГЕР, была проведена проверка качества установки пандуса.

«Ежедневно в Дом ветеранов городского округа Люберцы приходит более 20 представителей старшего поколения. Многим из них затруднительно подниматься по лестницам. Бывало, что нам приходилось поднимать инвалида-колясочника на руках, к счастью, такой необходимости уже не будет», – сказала куратор федерального партийного проекта Всероссийской политической партии «Единая Россия» «Старшее поколение» в муниципалитете Вера Лукьянова.

Шлапак отметил, что установка пандуса стала возможной благодаря реализации партийного проекта «Единой России» «Единая страна – доступная среда», а также администрации городского округа Люберцы. Очередным, завершающим этапом станет установка кнопки вызова оповещения для оказания помощи маломобильным посетителям Дома ветеранов.