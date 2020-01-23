РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 23 янв. В четверг более 90 единиц техники и 850 рабочих вышли на уборку улиц и дорог от снега и наледи в подмосковном Красногорске, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«93 единицы техники и 856 рабочих, включая сотрудников управляющих компаний, вышли сегодня (23 января – ред.) на уборку улиц, дворов и общественных пространств от снега и наледи. Особое внимание – местам с большой проходимостью: остановкам, подходам к станциям, поликлиникам, школам и детским садам», – говорится в сообщении.

Для оперативной отработки обращений жителей на некачественную уборку улиц в округе создан чат «Будет Чисто 2020» в мессенджере Тelegram с участием всех ответственных сотрудников. Найти чат можно в поиске по короткому названию @chistokrasnogorsk.