РИАМО - 23 янв. В столичном районе Покровское-Стрешнево появятся два детских сада на 350 и 125 мест, на строительство объектов уже выдали разрешения, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Строящиеся детские сады предусмотрены для дневного пребывания 475 детей дошкольного возраста. Первый сад рассчитан на 350 воспитанников (14 групп), второй на 125 (5 групп)», - сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

По ее словам, детские дошкольные учреждения построят за счет средств инвестора, а после ввода в эксплуатацию они будут переданы городу.

Объекты будут иметь три надземных этажа и один цокольный этаж, на котором разместятся вспомогательные помещения. Учреждения оснастят групповыми уличными площадками, по периметру объектов установят заборы и высадят зеленые насаждения.

Здания построят в рамках проекта «Город на реке Тушино-2018». Инвестор - ООО «Стадион Спартак».

«Город на реке Тушино-2018» – новый район Москвы, который представляет собой полноценный город в городе, строящийся на зеленом полуострове, широко известный своей спортивной направленностью и активно развивающейся градообразующей инфраструктурой.