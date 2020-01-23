РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 23 янв. В подмосковных Люберцах 26 января состоится бесплатный показ фильма-оперы «Каменный цветок», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Клуб любителей классического искусства «Под сенью муз» приглашает люберчан 26 января в Центральную библиотеку имени Сергея Есенина на воскресный киносеанс. Для всех желающих будет показан фильм-опера Александра Даргомыжского «Каменный гость», – говорится в сообщении.

Мероприятие подготовлено в рамках губернаторского проекта «Активное долголетие». Начало киносеанса в 14:00. Вход свободный. Адрес библиотеки: Люберцы, улица Волковская, дом №5А.