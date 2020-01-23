РИАМО - 23 янв. В 2019 году сотрудники столичной полиции обеспечили безопасность при проведении более 39,5 тысяч массовых мероприятий, которые посетили почти 55 миллионов человек, сообщил в четверг начальник ГУ МВД России по городу Москве Олег Баранов.

Он отметил, что обеспечение общественной безопасности в период проведения массовых мероприятий является важнейшим направлением деятельности ГУ МВД России по городу Москве.

«В прошедшем году в полном объеме обеспечен общественный порядок и безопасность граждан при проведении более 39,5 тысяч массовых мероприятий, в которых приняли участие более 54,9 миллиона жителей города и гостей столицы», - сказал Баранов.

Он добавил, что количество публичных акций в Москве выросло более чем на 50%.